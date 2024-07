El tanto de Lamine Yamal para empatar a Francia, en el duelo de semifinales de la Eurocopa 2024 impulsa otro registro para la historia del joven talento español, que se convierte con 16 años y 362 días en el goleador más precoz de la historia de la competición.

Yamal, autor de un golazo de zurda desde fuera del área que colocó en una escuadra en el minuto 21, rebaja ostensiblemente el registro que pertenecía al suizo Johan Vonlanthen desde hace veinte años, logrado el 21 de junio de 2004 ante Francia, con 18 años y 141 días, y el anterior de Wayne Rooney logrado con Inglaterra ante Suiza el 17 de junio de 2004 con 18 años y 237 días.

En la historia de la selección española el récord goleador en la Eurocopa que fulmina Lamine Yamal pertenecía a Cesc Fábregas, firmado en la edición 2008 con 21 años y 37 días.

Es su tercer gol como internacional en 13 partidos con la absoluta, pasando poco tiempo en categorías inferiores..

Tras su participación en las semifinales del torneo que se disputa en Alemania pulverizó otro récord histórico: superó a Pelé como el jugador más joven de la historia en jugar una semifinal de un gran torneo (Mundial, Eurocopa y Copa América).

El astro brasileño poseía ese registro desde el 24 de junio de 1958, cuando participó en las semifinales del Mundial de Suecia con 17 años y 144 días. Curiosamente, ese día se enfrentó a Francia, el mismo rival ante el que Lamine Yamal superó su registro 66 años después. Aquel día, Pelé marcó tres de los cinco tantos de su selección, que ganó 5-2 al combinado galo.

🚨🚨| GOAL: LAMINE YAMAL HAS JUST SCORED ONE OF BEST GOALS OF THE COMPETITION 🤯🤯🤯



Spain 1-1 France pic.twitter.com/hxAv7RzYf4