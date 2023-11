VIDEO | El gol de Samu Omorodión a los 18 segundos que tiene perdiendo al Barcelona contra el Alavés

Además, antes de este encuentro, los catalanes habían anotado en los 17 encuentros previos, no consiguiéndolo en una sola ocasión, en febrero del año 2000, cuando cayeron 0-1, cuando tenían a Xavi en el centro del campo.

Hoy, con Hernández como entrenador, el barsa venía de perder su último partido como local, 1-2, en El Clásico ante su acérrimo rival, el Real Madrid.

Por su parte, el Alavés llegaba a la ciudad condal habiendo ganado la fecha anterior 1-0 al Almería, este fue el primer encuentro en el que festejaron, tras siete anteriores en los que tropezaron. Al final, si terminan hilando el festejo, sería la primera vez que consiguen dos triunfos seguidos desde octubre de 2021.

Bajo este contexto y con el Balón de Oro presentado por parte de Aitana Bonmatí, a la afición culé, el juego empezó con el viento a favor para el cuadro que preside, Joan Laporta.

Sin embargo, el guion del duelo dio un giro inesperado cuando a los 18 segundos cayó el primer tanto del encuentro. Los albiazules recuperaron el balón y se enfilaron a la portería de Ter Stegen, acto seguido, Javi López, recostado sobre la izquierda, tiró un centro que encontró a Omorodión, quien solo tuvo que empujarla para hacer el 0-1 antes del primer minuto.

