VIDEO | El guardaespaldas de Messi termina la temporada invicto, tacleó a un niño en la derrota del Inter Miami ante Cincinnati y luego lo llevó para hacerse una foto con Lionel

Al finalizar el encuentro, un niño saltó a la cancha y corrió esperanzado para ver a su ídolo, Chueko lo vio, y se interpuso en sus aspiraciones. Sin embargo, el artista marcial, a cargo del campeón mundial, rectificó su negativa y con el niño entre sus manos, lo reunió con su ídolo.

Con toda naturalidad, Lionel, se acercó al pequeño, sonriendo, se sacó una selfie con él y cuando ya se iba, le firmó la camiseta rosada que el muchacho cargaba con el 10 en la espalda.

Cabe mencionar que Chueko, estadounidense de 34 años, asociado con el ex boxeador Floyd Mayweather, fue visto en acción por última vez el 3 de septiembre pasado, cuando se enfrentó el equipo de Beckham al de Carlos Vela, el LAFC, en una noche que se vio llena de estrellas de Hollywood presentes en el BMO Stadium.

Messi's bodyguard is undefeated:

▪️ Makes the play on the pitch invader

▪️ Then gives him a memory for life

🫡 pic.twitter.com/eXknLqlhdC

— B/R Football (@brfootball) October 8, 2023