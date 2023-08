VIDEO | El Al Hilal presenta oficialmente a Neymar como refuerzo por los próximos dos años

El club no revela los detalles del traspaso ni del contrato del brasileño, pero según informó el diario L’Équipe y confirmó también posteriormente Le Parisien (muy próximo al PSG), el trato incluye alrededor de 90 millones de euros para el PSG y un contrato de dos temporadas para Neymar, que cobraría unos 100 millones de euros al año.

Por su parte, el PSG agradeció en un comunicado los servicios del internacional brasileño, al que calificó como “una leyenda del club”.

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI 💙”@neymarjr #AlHilal

pic.twitter.com/q7VUhf0FnQ

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 15, 2023