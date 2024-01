VIDEO | El jugador que anotó un gol al Inter Miami y lo celebró como Cristiano Ronaldo ante Lionel Messi

El Inter Miami visitó la cancha del Kingdom Arena en Riad, la capital de Arabia Saudita con motivo de la celebración de su tercer partido amistoso de pretemporada. En frente tenía a el Al Hilal, el club más laureado de la primera división de Arabia.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Inter, ya que Aleksandar Mitrovic puso delante en el marcador al local al minuto 10, y apenas tres minutos después Abdullah Al Hamdan hizo el 2-0.

El Inter Miami logró respirar gracias a Luis Suárez, que vivió su estreno como goleador con el equipo de Las Garzas al batir la portería saudí al 34.

Sin embargo, todo volvió a complicarse para el conjunto de Messi cuando el brasileño Michael Delgado anotó de cabeza el 3-1 en una acción donde el portero que visitante cometió un error en la salida.

