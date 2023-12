VIDEO | El Liverpool “puede hacer algo especial”, dice Salah

“Veo similitudes” con el Liverpool FC de la temporada 2019-2020, campeón de Inglaterra por delante del Manchester City, respondió Salah a las cámaras de la cadena inglesa TNT Sports, citando como punto en común “la mentalidad de seguir luchando hasta el final”.

“Tenemos un nuevo equipo, con seis o siete jugadores nuevos en el ‘once’ inicial”, el sábado, pero los más veteranos “damos consejos” y ellos “aprenden mucho”, añadió Salah. “Podemos hacer algo especial este año”, concluyó.

El egipcio, de 31 años y en el club desde 2017, anotó el sábado su gol 200º con los colores del Liverpool.

Se trata también de su gol 150º en Premier League, incluyendo los anotados durante su breve paso con el Chelsea en la temporada 2014-2015.

La victoria en Selhurst Park representó el undécimo triunfo en dieciséis partidos de campeonato, una semana después de haber remontado contra el Fulham (4-3) con goles anotados en los minutos 87 y 88.

In just 327 games 🤯 pic.twitter.com/eoy7YDWZ7D

Only the fifth player in the club’s history to reach 200 goals 👑

“Una vez más esta temporada, hemos demostrado resiliencia para seguir avanzando, no abandonar hasta el pitido final”, comentó Harvey Elliot, de 20 años.

“Avanzamos en la buena dirección” pero “la temporada todavía es larga”, añadió el joven a TNT Sports sobre las opciones al título. “No podemos pensar mucho en eso. Debemos seguir ganando y si estamos todavía en liza a final de temporada, entonces sí”.

"It's a pleasure to share the pitch with a legend like Mo"

"We can do something special this year"

Harvey Elliott and Mo Salah share their post-match thoughts with @julesbreach 💭 pic.twitter.com/LuzjNoH1i4

— Football on TNT Sports (@footballontnt) December 9, 2023