VIDEO | El llanto de Karoline Lima, novia de Militao que conmueve a los aficionados del Real Madrid por el gol de Jovic a la Real Sociedad.

Segundo devolviéndole una pared a Vinicius que le sirvió al brasileño para marcar el 0-1 en el Reale Arena.

Y por último, para cabecear al fondo del arco de Alex Remiro un centro de Casemiro, también con la testa consiguiendo así ampliar la renta para los blancos y afianzarlos en la cima de la competición.

Esto desató la emoción madridista completamente parcial para la pareja sentimental del defensa merengue que usa el número 3 en la espalda.

Look how much that goal meant to Jovic 😤

His first goal for Real Madrid since February 2020. pic.twitter.com/KfD9EWOpP7

— ESPN FC (@ESPNFC) December 4, 2021