Video: El momento en que el francés Andy Delort sufre convulsiones en pleno partido de la Copa de las Estrellas en Qatar

Andy Delort fue atendido rápidamente por los servicios médicos presentes en el estadio.

El partido continuó disputándose, con victoria en los penaltis del Umm-Salal sobre el Al Arabi (5-4) tras acabar el tiempo reglamentario con empate a cuatro goles y, según la prensa francesa, el futbolista fue visto en el banquillo de su equipo en la segunda mitad.

Andy Delort suma cinco goles y cuatro asistencias en 12 encuentros con el Umm-Salal, al que llegó hace unos meses procedente del Nantes francés.

🚨 Andy Delort qui s’écroule sur le terrain d’un coup.. très grave..

Même si je l’aime pas Allahi chafi on ne soihaite de mal a personne. Qu’Allah lui accorde une gerison et rien de grave pour lui on espere pic.twitter.com/9KYAVopj0Q

— Tactique DZ 🇩🇿 (@TactiqueDZ) January 6, 2024