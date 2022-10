VIDEO | ¡El penalti más insólito! La espectacular definición de Norik Avdalyan

Todo sucedió en un partido de la Liga de Medios de Rusia, de equipos de youtubers, exfutbolistas y jugadores semiprofesionales.

“Norik ya anotó así allá por 2018 en una de las ligas amateur. Luego su gol se volvió viral, y ahora el volvió a repetir la famosa voltereta”, indica uno de los tuits que compartió el video del tanto.

💥 WOW. Norik Avdalyan scored a penalty in the Medialeague match against the GOATS team, making a somersault.

Norik already scored like this back in 2018 in one of the amateur leagues. Then his goal became viral, and now the Armenian repeated the famous somersault again. pic.twitter.com/eWH7W9yV4G

