VIDEO | El portero del Columbus Crew salvó a su equipo en los últimos cinco minutos después de lesionarse

Pese a la lesión, el meta de 32 años no fue sustituido y en su lugar mostró todos sus galones con tres paradas sensacionales prácticamente en una pierna.

La primera fue al 89′ poniéndole el pie fuerte a un remate del ariete polaco Adam Buksa. A continuación, al mismo delantero le sacó la segunda, metiendo las manos a un cabezazo que iba a donde estaba parado.

Ya en tiempo de descuento, sobre los 6′ que se habían repuesto, se quedó con la pelota en sus guantes casi sin moverse luego de otro frentazo, esta vez del lateral local, Brandon Bye.

En la conferencia del Este de la Major League Soccer, se llevan disputados 26 partidos para ambos equipos. New England es líder con 56 puntos y Columbus es décimo con 31 unidades.

We keep on fighting until the end! Well earned point on the road. #TEAM 😤🧤 pic.twitter.com/qmCcqwAWaf

— Eloy Room (@EloyRoom) September 19, 2021