VIDEO | Emiliano Martínez desata polémica en la Premier: Jaloneo e insultos a Neal Maupay en el Brentford-Aston Villa

Martínez, visiblemente molesto por la reacción de Maupay, se aproximó a su rival, jaloneándolo levemente mientras le decía: “No te hagas el bolu…”. La situación desencadenó una trifulca entre los jugadores de ambos equipos, culminando en la amonestación del ex Arsenal y de su entrenador, Unai Emery, así como la expulsión de Kamara, futbolista del Brentford.

El enfrentamiento, que tuvo lugar en el Brentford Community Stadium, fue testigo de un emocionante duelo deportivo. Aunque las abejas lograron abrir el marcador al final del primer tiempo con un gol de Keane Lewis-Potter, los villanos, con tantos de Alex Moreno y Ollie Watkins, lograron revertir la situación.

Con este resultado, el equipo dirigido por Unai Emery se sitúa provisionalmente en la segunda posición con 38 puntos. Esto porque se está disputando el Liverpool-Manchester United y los reds están igualados en puntos con el cuadro de Emery.

En lo que va de la temporada liguera, Martínez ha participado en 16 encuentros, recibiendo 20 goles y manteniendo su arco invicto en cuatro ocasiones, consolidándose como una pieza clave en la estructura del equipo. Además de este incidente, cabe destacar que la semana pasada protagonizó otra controversia con el delantero alemán del Chelsea, Kai Havertz.

The incident between Emiliano Martínez and Neal Maupay.pic.twitter.com/zxLAXHE7CP

— Roy Nemer (@RoyNemer) December 17, 2023