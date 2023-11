VIDEO | Francia se da un festín goleador ante Gibraltar con ¡14 goles!

Si Francia había solventado el trámite sin demasiado brillo en la ida en septiembre (3-0), en esta ocasión no se apiadó de su rival, asfixiado de inicio y que además se quedó pronto con diez hombres.

Esta demostración histórica, que pulverizó el 10-0 infligido a Azerbaiyán en 1995, no añadirá, sin embargo, una gloria especial a la tropa de Didier Deschamps, dada la abismal diferencia de nivel entre los dos equipos.

Pero en todo caso, Francia selló su séptima victoria en otros tantos partidos de esta fase de clasificación antes de la última cita, el martes en Grecia.

Final del partido.

🇫🇷 Francia 14-0 Gibraltar 🇬🇮

No me puedo ni sentar. Nos apabullaron sin piedad, cada minuto era un gol, veo al horizonte y gol, respiro y veo un gol. Todo es gol de Francia. No lo voy a superar jamás. Un papelón sin igual.

RENUNCIEN TODOS, NO VUELVAN MÁS pic.twitter.com/4wOhXU2BDm

— Gibraltar (@GibraltarFans) November 18, 2023