Video | Futbolista derriba a entrenador rival y desata batalla campal

Faltaban pocos minutos para que el juego terminara cuando el capitán del Frankfurt, David Abraham, golpeó al entrenador del equipo rival, Christian Streich, de 54 años, cuando la pelota salió de la cancha.

El director técnico cayó al césped y al percatarse de ello futbolistas y cuerpo técnico del Friburgo se abalanzaron sobre el argentino Abraham, generándose un riña que terminó con expulsados para ambos equipos.

“Me importa un comino toda la escena, no vale la pena una historia”, dijo Streich en conferencia de prensa después del ataque que sufrió, el cual empañó la victoria por 1-0 sobre el Frankfurt.

El gol al minuto 77 de Nils Petersen le dio la victoria al Friburgo y lo llevó al cuarto lugar de la Bundesliga.

Luego de revisar el episodio con el VAR, el árbitro Felix Brych le mostró la cartulina roja a Abraham y al extremo de Friburgo, Vincenzo Grifo, que ya estaba fuera del campo luego de haber sido sustituido, por agarrar a Abraham por el cuello.

Incredible scenes in the Bundesliga match today involving Freiburg and Frankfurt. Frankfurt defender David Abraham ran into the opposition's manager Christian Streich and was sent off for doing so!

Absolutely disgusting no need for it no matter what had happened.#Bundesliga pic.twitter.com/9KiFZ7FYZx

