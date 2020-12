Video: futbolista francés escupe el rostro de un rival en una vergonzosa acción de la Bundesliga

El juego entre el Borussia Monchengladbach y el Hofffenheim en la Bundesliga ha desatado indignación y polémica debido a una acción protagonizada por el francés Marcus Thuram, quien en una acción del juego escupió a uno de sus rivales en la cara.

El francés Thuram había caído al suelo tras un choque con Stefan Posch y al levantarse aprovechó para encarar a su rival, del Hoffenheim, para luego lanzarle un escupitajo al rostro.

La acción tuvo que ser revisada por la tecnología del VAR y al final el árbitro decidió amonestar al jugador del Borussia Monchengradbach con una tarjeta roja.

Marcus #Thuram (Monchengladbach) Sent Off For Spitting At Hoffenheim Playerpic.twitter.com/6vEfFBoNkg

— NewsBlog | breaking (@NBbreaking) December 19, 2020