VIDEO | Garnacho deslumbra: Gol de chilena a lo Cristiano Ronaldo en la victoria del Manchester United sobre el Everton

En ese momento crucial, apareció la figura de Alejandro Garnacho, el “Bichito”, con una acrobacia digna de los mejores momentos de Cristiano Ronaldo. En una chilena espectacular, impactó el balón, llevándolo directo al palo izquierdo del arco defendido por Jordan Pickford. El estadio estalló en júbilo, y Garnacho, al más puro estilo Cristiano Ronaldo, corrió hacia el banderín del córner para celebrar.

Lo que siguió fue una secuencia de abrazos y gestos épicos. Los compañeros, asombrados, compartieron la euforia de este gol extraordinario. Diogo Dalot, el asistente, mostró una explosión de felicidad, Bruno Fernandes se sumó con entusiasmo, y Harry Maguire no escatimó en felicitaciones al joven de 19 años por la acrobacia que marcó un momento crucial para el Manchester United.

El festejo de Garnacho no solo se limitó al terreno de juego. Miró a la hinchada local y movió la mano en señal de resaltando el golazo. Los aficionados del Everton quedaron boquiabiertos ante la exhibición de habilidad y la audacia del joven español nacionalizado argentino.

El perfil oficial en las redes sociales no tardó en reaccionar, describiendo la chilena como “simplemente sublime” y expresando que no había palabras suficientes para describir el asombroso gol de Garnacho.

Este gol no solo es un momento destacado en la temporada actual, sino que también se posiciona como un firme candidato al Premio Puskas de la FIFA en la gala de 2025. Aunque los 11 nominados ya fueron anunciados para la gala de 2024, la hazaña de Garnacho espera pacientemente su oportunidad para ser reconocida como la obra de arte que es.

It was basically like this:#MUFC || #EVEMUN pic.twitter.com/PU3QZKTU5X

— Manchester United (@ManUtd) November 26, 2023