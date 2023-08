VIDEO | Golean a su equipo, pero Arquímedes Ordóñez brilla en el clásico entre Cincinnati y Columbus Crew de la MLSNext Pro

Bajo la dirección del entrenador mexicano Rafael Loredo, Ordóñes ha venido forjando su camino en el mundo del futbol. Su compromiso y habilidades no pasaron desapercibidos para el técnico de la selección mayor, Luis Fernando Tena, quien lo contactó para formar parte del plantel que disputó la última Copa Oro en Estados Unidos. Sin embargo, en un acto que habla de su posible deseo por formar parte de USMNT, selección estadounidense, por sus siglas en inglés, Ordóñes rechazó la oferta.

Coincidentemente, sin él, Tena alcanzó los cuartos de final con la Azul y Blanco, dejando buenas sensaciones en el torneo. Aunque el equipo fue eliminado posteriormente por Jamaica, su desempeño en la cancha es alentador, en especial de cara a la Nations League y el inicio del camino al Mundial de 2026.

En la previa del encuentro, los azul y naranja buscaban su primera victoria en el historial de cinco partidos contra el clásico rival.

Puesto que, en su último enfrentamiento, el Crew 2 venció con un tanto de Taha Harbroune conseguido en los primeros tres minutos. Aquella ocasión, los amarillos se quedaron con un hombre menos por la expulsión de Jacob Elandson al 51’.

Ya en la cancha del Historic Crew Stadium, las acciones comenzaron cuando iban 9’ minutos y el jugador del cuadro local, Noah Fuson recibió solo en área y de derecha puso el 1-0.

Fuson hits a clean finish for the opener and his 7️⃣th goal of the season! 🔥 1-0 @ColumbusCrew2 pic.twitter.com/ISsGiHlKcJ — MLS NEXT Pro (@MLSNEXTPRO) August 19, 2023

De inmediato, la visita se repuso gracias a ‘Quimi’, quien, tras girar sobre su eje, luego de un balón largo de su línea defensiva, consiguió poner tablas el marcador.

De ahí en más todo fue para los dueños de casa, quienes le recetaron 4 tantos más a los de la vereda de enfrente.

The battle of Ohio is heating up! ⚔️ Ordóñez rounds the defense to equalize. @FCCincinnati2 pic.twitter.com/AHx68icMXn — MLS NEXT Pro (@MLSNEXTPRO) August 19, 2023

Micaletto, Parente, Gannon y Bohui, en ese orden, redondearon la goleada para la escuadra que marcha tercero de la tabla general, con 45 unidades, a tres del segundo, Nueva Inglaterra, y a nueve del Colorado Rapids, único líder.

En lo individual, Arquímides, tiene nueve anotaciones en once apariciones con el Cincinnati, con quienes va en el puesto número 12 de la Conferencia del Este, suma 24 puntos y está ubicado a siete del Inter Miami 2, que va último.

GOLAZO! 💥 Parente lays the ball off to the captain, then Micaletto launches a banger to regain the lead. @ColumbusCrew2 pic.twitter.com/OoR0u55vrS — MLS NEXT Pro (@MLSNEXTPRO) August 19, 2023

Parente tucks the ball in the bottom left corner for 3️⃣! 3-1 @ColumbusCrew2 pic.twitter.com/BV4igj2kku — MLS NEXT Pro (@MLSNEXTPRO) August 19, 2023

Locked and loaded 🤯 Gannon roofs the FOURTH before halftime! @ColumbusCrew2 pic.twitter.com/5ha7jlYKM5 — MLS NEXT Pro (@MLSNEXTPRO) August 19, 2023

FLIPS FOR DAYS! 🕺 Bohui makes it 5️⃣ with his first goal fresh off the bench. A debut to remember. 5-1 @ColumbusCrew2 pic.twitter.com/IxSJhklAWj — MLS NEXT Pro (@MLSNEXTPRO) August 19, 2023

-Caras largas para los demás legionarios-

Esta no fue la mejor de las fechas para los dos chapines del otro lado del charco, puesto que tanto Nicolás Samayoa como Nicholas Hagen sufrieron derrotas con sus respectivos cuadros.

Para Samayoa el encuentro fue agridulce, pues a pesar del traspié, jugó todo el encuentro y además le dieron el honor de salir con el gafete de capitán alrededor de su brazo.

Sin embargo, esto no impidió que el club, antes conocido como el Steaua Bucuresti, hoy FCSB, venciera 2-1 al Pliotehnica Lasi en la fecha 6 de la SuperLiga de Rumania.

Recordemos que Samayoa, venía de perderse la jornada anterior al salir expulsado el 4 de agosto pasado en la derrota de los suyos ante el UTA Arad, por la mínima diferencia.

Así, el cuadro que entrena Leontin Grozavu, va en último lugar de la tabla.

Por su parte, en la Toto Cup de Israel el Bnei Sakhnin del guardameta Nicholas Hagen cayó goleado 1-5 en la semifinal del torneo.