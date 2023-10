VIDEO | Gündogan clama por “más enfado y decepción” en el vestuario del Barcelona rras perder en El Clásico

El jugador expresó su preocupación por la situación actual. Tras su destacada actuación en el clásico, se dirigió al vestuario visiblemente molesto por el resultado. Comenzó su discurso diciendo: “Quiero ser honesto, pero sin excederme”. Luego, agregó: “No vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran estas brechas”, dando a entender que espera que las emociones y el compromiso surjan en momentos difíciles.

El ex del City, enfatizó también la necesidad de dar un “paso adelante muy grande” para evitar que se repitan situaciones similares, ya que el Real Madrid y el Girona podrían distanciarse en la tabla. “Si no reaccionas, luego esto se traslada al campo. Tenemos que dar un paso muy grande en este aspecto porque si no el Real Madrid e incluso el Girona se pueden escapar”, advirtió.

El futbolista concluyó destacando su compromiso como jugador veterano y su responsabilidad en el equipo. “No vine al club para perder este tipo de partidos o permitir que se abran estas brechas. También tengo la responsabilidad de no permitir que el equipo caiga en estas situaciones”, afirmó Gündogan.

What an unnecessary result yesterday – so frustrating. 🤦🏻‍♂️ We need to take a great step now and learn from that. @FCBarcelona pic.twitter.com/XVUAegSenN

— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) October 29, 2023