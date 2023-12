VIDEO | “Ha sido solo una pared; no fue tan espectacular”: Toni Kroos sobre su asistencia a Brahim ante el Granda

El alemán Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, restó valor a su pase para el primer gol del español Brahim Díaz, de primeras, al asegurar que fue “solo una pared” y que “no fue tan espectacular”.

“Ha sido solo una pared. Yo he visto que Brahim me pasaba el balón… no sabía si era para mí o para Rodrygo. Es difícil defender a Brahim porque suelta el balón y se mueve. Un buen pase solo es bueno si él mete gol (ríe). El pase no ha sido tan espectacular”, dijo en Realmadrid TV.