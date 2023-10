VIDEO | Impactante colapso del delantero Bas Dost causa suspensión de partido en Países Bajos

El árbitro Jeroen Manschot, que inicialmente pasó cerca de Bas Dost en el momento del colapso, solicitó inmediatamente asistencia médica al reconocer la gravedad de la situación. El partido fue suspendido a los 56 minutos, y el NEC se encontraba en una posición ventajosa.

Tras ser atendido por el personal médico, Bas Dost logró recuperar la conciencia y fue trasladado a un centro médico para una evaluación más exhaustiva. En un mensaje posterior, el futbolista expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y aseguró sentirse bien.

El incidente generó críticas hacia el árbitro Manschot, ya que no detuvo el juego inmediatamente cuando Bas Dost colapsó, lo que levantó preocupaciones sobre la respuesta inicial ante la emergencia médica.

Bas Dost, un delantero de 196 centímetros de altura, ha construido una destacada carrera en el fútbol europeo. Comenzó en el FC Emmen y pasó por clubes de renombre en Países Bajos, Alemania y Portugal. Su paso por el Wolfsburgo y el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga, así como su destacada actuación en el Sporting Lisboa, lo convirtieron en un delantero reconocido en Europa.

El AZ Alkmaar se encuentra entre los equipos destacados de la Eredivisie, ocupando la segunda posición en la tabla, detrás del PSV. El NEC se ubica en la mitad de la clasificación, en posición de clasificación para la Conference League de la próxima temporada.

Aunque la continuidad del partido podría haber tenido importancia en términos deportivos, la prioridad indiscutible en ese momento fue la salud y el bienestar de Bas Dost.

Bas Dost collapsed in the centre circle with a few minutes to go in the Eredivisie match between AZ Alkmaar and NEC.

He is alive and moving now. 🙏pic.twitter.com/gvHwipJjBE

— Ronald Morgan (@ronaldmorgan_) October 29, 2023