VIDEO | ¡Incidente Caliente! Trippier en acalorada discusión con aficionados del Newcastle tras derrota ante Bournemouth

Después del pitido final, Trippier fue sorprendido en un acalorado intercambio con los aficionados visitantes del Newcastle. Puedes ver el video a continuación.

En el video, se escucha a Trippier decir: “¿Los muchachos no están dando nada? ¿Cuántas lesiones tenemos?”. Finalmente, el compañero de Trippier, Joelinton, se acercó y alejó al inglés de la multitud.

Antes del partido, el Newcastle contaba con la ausencia de numerosos jugadores del primer equipo, con hasta 11 jugadores senior fuera por lesión o suspensión.

Debido a la creciente lista de lesiones y suspensiones, el entrenador Howe se vio obligado a darle la oportunidad de debutar a Lewis Miley y Ben Parkinson.

Hablando sobre el rendimiento de los nuevos chicos, Trippier dijo a Premier League Productions: “Lewis y Ben han entrenado bien. Este es el momento en que deben estar listos, ya que van a tener oportunidades. Es bueno tener jóvenes que vienen a través del club”.

Sobre el resultado, Trippier agregó: “No diría que es una sorpresa, Bournemouth es un buen equipo y siempre se respeta al oponente. Jugaron bien hoy y no fuimos nosotros mismos“.

Al final del juego, Trippier también le comentó a Sky Sports: “Los aficionados están emocionados, por supuesto. Han viajado mucho, gastan mucho dinero para venir a vernos“.

“Estaba charlando con uno de ellos, les dije que estamos dando todo. No hay necesidad de entrar en pánico, todavía estamos en una buena posición en la liga, todavía estamos en la Liga de Campeones, cuartos de final de la Carabao Cup, no hay necesidad de entrar en pánico. Perdimos, nos disculpamos por ese resultado, pero lo más importante es que los muchachos están dando todo. Estamos dando más dadas las circunstancias“, finalizó.

Con el parón internacional acercándose, Newcastle tiene la oportunidad de recuperar a sus lesionados antes de un periodo intenso de competición entre la Liga de Campeones, la Carabao Cup y la Premier League.

Cabe destacar que el primer partido de las urracas después del parón internacional será un enfrentamiento en casa contra el Chelsea de Mauricio Pochettino el 25 de noviembre.

