Aprovechando el rebote de un córner, Asano disparó un potente derechazo, colocando al Bochum 1-0 en el marcador al finalizar la primera mitad. Este gol marcó el inicio de una racha que culminó en una victoria 3-0 para el equipo local, desencadenando la celebración en el estadio.

Posterior al partido, Asano compartió su peculiar elección: “Simplemente, vi el chocolate y lo tomé. De hecho, me encantan los dulces, pero no los como mucho por el fútbol. Hoy decidí comer en la cancha, porque había un chocolate frente a mí, y terminó dándome energía. Fue una buena experiencia”.

La curiosa conexión entre el chocolate, la protesta y la victoria resumen un partido que coloca al Bochum en el 13° lugar de la tabla, con 16 puntos. Sin embargo, se mantiene distante del líder, Bayer Leverkusen, que encabeza la clasificación con 36 unidades.

Protestas contra inversiones extranjeras

Las competiciones de la Liga Alemana de Fútbol (DFL), incluyendo la Bundesliga, se encuentran en medio de una serie de protestas en todo el país, dirigidas a frenar la participación de inversores extranjeros en las competiciones. Este movimiento surgió tras la venta del 8% de los derechos comerciales de la entidad.

Pese a las manifestaciones, la disposición cuenta con el respaldo de 24 de los 36 clubes de las principales divisiones del fútbol alemán, a favor de la inversión privada en los derechos televisivos durante las próximas dos décadas. Sin embargo, varios aficionados se oponen a esta idea, expresando su descontento mediante protestas silenciosas o, como se evidenció en el partido entre Bochum y Unión Berlín, arrojando objetos al campo, incluyendo monedas de chocolate y pelotas de tenis.

Fans were throwing chocolate money on the field, so Takuma Asano picked one and ate it and ate Union Berlin too few minutes laterpic.twitter.com/H2UdWIamTa

— Troll Football Media (@Troll__Footbal) December 17, 2023