VIDEO | Inter Miami: Adiós a Josef Martínez, ¿Hola a Luis Suárez? El sueño de Messi en la MLS toma forma

Mientras tanto, se vislumbra la posibilidad de un emocionante reencuentro en el Inter Miami. Luis Suárez, un viejo compañero de Lionel Messi en el Barcelona, podría estar cerca de unirse al club. A pesar de su contrato vigente con el Gremio de Porto Alegre hasta finales del próximo año, reportes de medios sudamericanos como Diario Olé apuntan a que Suárez está avanzando hacia su desvinculación.

Este cambio de dirección representa un giro inesperado en los planes del Inter Miami, que durante mucho tiempo había aspirado a construir un equipo de ensueño. David Beckham, propietario del club, había expresado su deseo de atraer a los mejores jugadores, incluyendo a Messi.

Aunque Messi se unió al equipo, la temporada en la MLS no se desarrolló según lo planeado, dejando al Inter Miami fuera de los playoffs.

La llegada de Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba generó grandes expectativas, pero la lucha por la clasificación resultó más complicada de lo anticipado. Las lesiones y el ajetreo de la Leagues Cup afectaron el desempeño del equipo. A pesar de la inversión y los nombres destacados, el Inter Miami no logró el éxito deseado.

🗣️Jordi Alba on the arrival of Luis Suárez to Inter Miami:

"I wish he could come, I have always said that I like to play with the best"#InterMiamiCF #Messi #Suarez pic.twitter.com/AWc6cebteP

— Inter Miami FC Hub (@Intermiamicfhub) October 20, 2023