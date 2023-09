VIDEO | Jude Bellingham: La Consagración en el Santiago Bernabéu al Ritmo de “Hey Jude”

El partido, que comenzó con el Getafe adelantándose gracias a un gol de Borja Mayoral, tomó un giro emocionante cuando Joselu igualó para el Real Madrid. Sin embargo, el momento culminante llegó cuando Jude Bellingham, el exjugador del Borussia Dortmund, anotó el gol de la victoria para el equipo de Ancelotti.

Tras el partido, Bellingham compartió su emoción por su debut en el Santiago Bernabéu y el afectuoso recibimiento de los aficionados: “El momento de mi gol es lo más ruidoso que he escuchado en un campo de futbol. No me lo puedo creer. Cuando cantaban ‘Hey Jude’ al final, quería parar y escucharlos. Me temblaban las piernas“, expresó en declaraciones a Real Madrid TV.

“Sé que me ficharon para momentos así, sé que puedo hacerlo y tengo que seguir así“, agregó el joven centrocampista inglés, quien está demostrando su valía en cada partido.

Esta temporada, Bellingham ha forjado una sólida conexión con sus compañeros, en particular con Vinicius Jr, quien estuvo ausente debido a una lesión que lo marginará alrededor de seis semanas. A pesar de ello, Bellingham ha logrado anotar cinco goles en tan solo cuatro partidos, además de proporcionar una asistencia.

Este rendimiento goleador ha recordado a los aficionados madridistas a los días de gloria de Cristiano Ronaldo, ya que Bellingham y el astro portugués son los únicos jugadores en lograr tal hazaña en el siglo XXI.

Después del emocionante partido, Bellingham fue objeto de cariño y saludos por parte de todo el cuerpo técnico, quienes reconocen su impacto en el equipo.

Además, la cuenta oficial del Real Madrid en Twitter no pudo evitar destacar el impacto del mediocampista, declarando que “a este paso se van a agotar” las camisetas de su nueva estrella.

Sin embargo, a pesar de la victoria y el liderato en la competición, el partido no estuvo exento de controversia. Las redes sociales ardieron con debates sobre la acción que llevó al primer gol del Real Madrid, ya que los internautas alegaron que hubo una mano por parte de Rudiger.

La jugada involucró un centro que Tchouaméni bajó al centro del área y que aparentemente impactó en la mano del defensor alemán. Los críticos en línea argumentaron que este gol, que empató el partido 1-1, no debería haber sido válido.

Además, Bellingham también se ganó la atención de sus rivales en una acción al final del partido, cuando peleaba por un balón cerca de la esquina. En un considerado gesto provocador, se llevó las manos a la cintura de cara a la grada, lo que desencadenó una reacción airada de su oponente, quien lo empujó en respuesta.

