VIDEO | Kylian Mbappé explica por qué no ganó el Balón de Oro: “Messi lo merecía”

A pesar de su gran desempeño, Mbappé no logró ganar el Balón de Oro en la edición de 2023, que fue otorgado a Lionel Messi, por lo que el delantero francés detalló las razones detrás de la decisión y por qué no logró llevarse el premio.

En una conferencia de prensa previa al partido entre Francia y Gibraltar por la clasificación hacia la próxima Eurocopa, Mbappé habló sobre el Balón de Oro ganado por Messi. “Messi merecía el Balón de Oro. Ganó el Mundial, no hay nada que decir al respecto. La noche del 18 de diciembre supe que había perdido el Mundial… y también el Balón de Oro. Es uno de los mejores jugadores de la historia, si no el mejor”, declaró el delantero francés.

A pesar de su gran temporada, Mbappé no logró ganar el Balón de Oro. Él y Erling Haaland, otro jugador destacado, no pudieron superar a Messi en la votación. Mbappé explicó que después de ganar la Copa del Mundo, el Balón de Oro no pesa mucho. “Haaland y yo hicimos una gran temporada… pero después de ganar la Copa del Mundo, lo otro no pesa mucho”, sentenció.

Aunque Mbappé no ganó el Balón de Oro, sigue siendo uno de los jugadores más destacados en el mundo del fútbol. El equipo de Didier Deschamps está clasificado y tiene la mira puesta en el duelo de este sábado (13:45-hora guatemalteca). Por su parte, Mbappé aún no renueva con el PSG, y según reporta el Diario As, lo dejarán salir del club para la próxima temporada.

Recordemos que, en 2021, Mbappé anunció que no activaría una cláusula que le permitiría prolongar su contrato con el PSG por un año, hasta 2025. Como resultado, fue apartado del primer equipo parisino durante varias semanas mientras estaban en pretemporada.

Mbappe at 24 Messi at 24 pic.twitter.com/1TgXu3Fv9A — Aishwarya 🇮🇹 (@timesofball) November 15, 2023

Pese a esto, el equipo lo reintegró a los entrenamientos bajo las órdenes de Luis Enrique, después de la primera fecha de la Ligue 1. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre su situación contractual con el PSG, Mbappé no quiso entrar en detalles. “No es en absoluto la actualidad de la selección de Francia, vine aquí como capitán de la selección francesa y me gustaría seguir siéndolo los próximos días. Si esa cuestión les interesa mucho, hay que venir al Campus del PSG, me preguntan y responderé si soy llamado para la conferencia de prensa. Normal, ¿no? El país, ante todo”, respondió el goleador.

También se refirió al exentrenador de España, quien había estimado que no efectuó un buen partido a pesar de sus tres goles ante el Reims, el sábado anterior en Le Championnat. “Es un gran entrenador, me ha aportado y me ha enseñado mucho, estoy en un nivel de mi carrera en el que quiero ampliar mis recursos, convertirme en un jugador completo”, precisó el delantero. “Desde el primer día en que estuvimos al lado le dije que no tendría ningún problema conmigo, que mi único deseo era jugar fútbol. No necesito forzosamente que el entrenador diga que soy el mejor del mundo para que juegue bien”, remarcó.