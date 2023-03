VIDEO | La Fifa revela nuevas imágenes del famoso “¿Qué mirás bobo?” de Messi a Weghorst

“ Written in the Stars ” es el nombre que recibe la película oficial del Mundial de Qatar 2022 en donde se cuenta con detalles inéditos, que no habían sido vistos por el ojo publico, la conquista de la tercera estrella de la Selección Argentina.

El “enfrentamiento” se dio en la zona mixta al terminar el partido en donde Argentina se impuso en los penales. El duelo había terminado con ánimos calientes, debido a las declaraciones previas del técnico neerlandés Van Gaal y la posterior respuesta de Messi con el “Topo Gigio” tras anotar un gol.

Weghorst, que fue autor de los dos goles de Países Bajos en aquel partido, ya había dado su versión de los hechos, “Yo quise darle la mano después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Realmente decepcionante” comentó hace algún tiempo.

Sin embargo, gracias a las imágenes reveladas por la Fifa en su película, se puede apreciar que cuando el capitán albiceleste estaba siendo entrevistado, el neerlandés le grita algo que no pareció agradarle al “10” y este respondió con la ya famosa frase que se hizo viral en todo el mundo.

Según el relato del plantel campeón del mundo, el neerlandés había estado provocando a varios futbolistas argentinos, incluido a Messi, durante el partido y tras terminado el encuentro buscó al rosarino para intercambiar camisola, al capitán no le habría parecido el acto después de todo lo vivido en la cancha y al verlo acercándose le soltó un “Metétela en el orto” que terminó por “calentar” más a Weghorst, estimulando así al futbolista europeo a querer decirle alguna cosa más al jugador del PSG.