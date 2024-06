Durante el segundo tiempo, el delantero húngaro Barnabás Varga sufrió una impactante lesión que obligó a la interrupción del juego y a una atención médica urgente.

El atacante de 29 años del Ferencváros, quien estaba disputando un balón aéreo con el portero escocés, cayó al césped en una posición antinatural. Inmediatamente, quedó tendido inmóvil, lo que provocó una rápida intervención de los servicios médicos. La situación era tan grave que la atención en el campo de juego se extendió por varios minutos, mientras los médicos evaluaban su estado y trabajaban para estabilizarlo.

Después de recibir los primeros auxilios en el césped, Varga fue retirado en camilla, bajo la mirada ansiosa y preocupada de los aficionados y sus compañeros. Actualmente, se espera un informe más detallado sobre su estado de salud, pero las primeras informaciones sugieren que podría tratarse de una lesión severa.

Tras este incidente, el partido entre Hungría y Escocia pudo reanudarse y completarse con normalidad. En tiempo de descuento, el húngaro, Kevin Csoboth, rompió el empate, causando repercusiones significativas en el grupo, ya que coloca a Suiza en la segunda posición. Por su parte, Alemania, que rescató el empate gracias a Fulkrug, logró clasificar a los octavos de final como primer lugar. Finalmente, Escocia, terminó como último clasificado.

Get well soon Barnabas Vargas, that look was scary!😑 pic.twitter.com/eJKABMr6Am