VIDEO | La polémica falta a Casemiro que según el técnico del Valencia condicionó el partido: “Desde el VAR tenían que haber avisado de que no era penalti”

“Me voy con una mala sensación, porque es un resultado muy abultado. Entramos bien al partido, lo hemos tenido bastante controlado en el primer tiempo y esa jugada del penalti inexistente que me sorprende que se haya pitado, no lo puedo entender. Ha condicionado. No es excusa pero ha abierto el marcador para el Real Madrid y les ha dado confianza. El segundo tiempo ha sido pésimo, estamos muy limitados en efectivos y es una barbaridad encajar cuatro goles”, aseguró.

El técnico del Valencia lamentó la imagen que dejó su equipo en la segunda mitad. “Hemos dado facilidades, el segundo gol han entrado fácil; y el tercero es una perdida al filtrar por dentro. Estamos limitados, necesitamos efectivos, porque somos el segundo equipo más goleado del campeonato y así no vamos a ningún sitio”.

“Está claro que estamos limitados, las bajas son de jugadores que estaban jugando en el once y desafortunadamente se acusa muchísimo cuando te falta algún jugador. El equipo lo ha notado en el partido de hoy. Así no podemos continuar, encajando goles con esta facilidad no vamos a ningún sitio. Somos el Valencia y 32 goles encajados o lo cortamos o poco podemos hacer. Cada partido es una fragilidad y una debilidad enorme. Si no lo mejoramos es complicado”, sentenció.

-Volvió la magia de Vinicius-

El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius declaró este sábado, tras la victoria por 4-1 ante el Valencia en la que anotó dos goles, que su equipo hizo “un partidazo desde el principio”.

“Hemos hecho un partidazo desde el principio. Tenemos que seguir en esta linea y hoy hemos jugado muy bien. Estoy contento de volver para ayudar al equipo y volver a marcar goles tras cuatro partidos sin hacerlo”, señaló Vinicius en Movistar+.

“Estoy muy contento con todo el partido del equipo. Si jugamos como hoy ganaremos. Yo tengo que seguir trabajando y mejrando para hacer grandes cosas. Siempre estoy con ambición y a tope para ayudar al equipo”, agregó.

Sobre el penalti que supuso el 1-0, el brasileño dijo: “Dentro del campo pienso que es penalti, pero no he visto el vídeo. El árbitro está para decidir y hoy ha pitado uno para nosotros y otro para ellos”.

“Para mí es un sueño jugar en el Real madrid. Quiero seguir muchos años para seguir aquí para ampliar la leyenda del club. La confianza que me dan es muy importante para mí”, agregó.