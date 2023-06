VIDEO | La reacción de Xavi al conocer la decisión de Messi y cómo se enteró que el argentino no iría al Barcelona

El técnico del FC Barcelona , Xavi Hernández , reaccionó a la decisión que tomó Leo Messi de jugar con el Inter Miami y no con el equipo que él dirige.

Un día después de la noticia, Xavi tuvo una charla con el periodista Gerard Romero (Jijantes FC) en Twitch. La entrevista fue en un espacio especial en la casa del DT culé, en donde estuvieron rodeados de camisolas que el exjugador español guarda con mucho cariño.

La primera pregunta, sobre el tema de Messi que tuvo que responder Xavi en esta entrevista fue: ¿Cuándo Leo te dice míster se ha acabado esto, no hay posibilidad?

“A ver, yo le noto un cambio en los últimos días, semanas… de que quizás no lo ve tan claro y hay que respetarle. muchas veces no nos ponemos en la situación del otro y yo creo que en la sociedad en general, nos falta un poco de empatía y ser Leo no debe ser fácil“, enfatizó Xavi, quien en su momento fue compañero en la cancha de Leo Messi, en la etapa más gloriosa del club azulgrana.

El estratega del actual campeón de LaLiga se mostró bastante comprensivo con la posición en la que estaba Messi.

“Imagínate Messi en que foco está, nunca tiene tranquilidad, tiene que ser un diez en conducta, en el campo, tiene que ser el mejor en todo. No lo ha pasado bien estos dos años y ya no quiere este tipo de presiones, es normal”, añadió el técnico azulgrana.

El también exseleccionado español dijo que “la ilusión (del posible regreso de Leo) se genera porque hablamos los dos, hemos hablado mucho, nos hacía ilusión a todas las partes, primero a él, luego a mí y luego al club, pero las circunstancias no se han dado”.

“Él lo ha explicado muy bien, que quiere bajar el nivel de presión que de volver aquí sería otra vez de diez”, dijo Xavi, quien confirmó que fue el padre y representante del jugador, Jorge Messi, el que comunicó la decisión al Barça.