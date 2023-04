VIDEO | La terrible falta de Cristiano Ronaldo al estilo lucha libre sobre un jugador del Al Hilal (la amonestación y el enojo)

El equipo del portugués Cristiano Ronaldo marcha en la segunda posición del campeonato saudí, con 53 puntos, superado únicamente por el Al Ittihad, que tiene 56 unidades.

El partido disputado en el King Fahd International Stadium, se definió a favor del Al Hilal, gracias a los goles de Odion Jude Ighalo (minuto 42 y 62); los dos fueron desde el punto penal.

Pero más allá de la derrota del Al Nassr, el episodio que quedó grabado en los aficionados y que circula en redes sociales, es la terrible falta que Cristiano Ronaldo le cometió a un rival.

Mientras Rodrygo celebraba el pase del Real Madrid a las semifinales de la Champions League y festejaba al estilo CR7, el jugador de la Selección de Portugal acaparaba la atención en redes sociales por una falta al estilo lucha libre.

En el video se puede observar la lamentable falta de Cristiano Ronaldo sobre Gustavo Cuéllar, volante colombiano que viste la camiseta del Al Hilal. El Bicho rodeó el cuello de su rival con un brazo y después ambos terminaron en el césped.

Cristiano Ronaldo only got a yellow for this challenge 😳 pic.twitter.com/05eH8qZqvw

— ESPN FC (@ESPNFC) April 19, 2023