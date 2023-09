VIDEO | Las polémicas manos de Jude Bellingham y Joselu y la posible agresión de Rudiguer en la victoria del Real Madrid en el campo del Girona

La primera tuvo lugar en el amanecer del encuentro, de manera concreta al minuto 7, cuando el centrocampista inglés, Bellingham, pareció cortar un pase dentro de su propia área con la mano.

Cabe resaltar que Bellingham se encontraba con las rodillas en suelo y con los brazos apoyados en la grama al momento de que el balón encontrara con su brazo.

Esto desató las críticas por parte de los usuarios en redes sociales, quienes expresaron cosas cómo “Esto, amigos, es adulterar la competición. Esto sí que es robar y corromper el fútbol. Pero desde 1902”, por parte de @sir_lucho.

Además, @Zona_Blaugrana, espetó: “Bellingham corta con la mano un pase del Girona dentro del área del Real Madrid y no señalan penalti”, acompañando su reclamo con una carita sonrojada y la popular etiqueta #FlorentinoLeague. Esto en respuesta al escándalo que rodea al cuadro blaugrana que los tiene imputados por la justicia ordinaria por cohecho con el Comité Técnico de Árbitros y su expresidente, José María Enríquez Negreira.

Instantes después, el autor del primer tanto para el cuadro de Ancelotti, Joselu, también se vio señalado por parte de la parcialidad culé, pues en un control fallido, el balón le rebota en el brazo dentro de su propia área.

Y de igual forma, esto enardeció las críticas por parte de los hinchas del Barcelona, como lo es el caso del reconocido youtuber, Míster Seitán, quien sobre esta jugada comentó: “Dos penaltis ROBADOS en solo 45 minutos. No es la Liga, es la #FlorentinoLeague”, ironizando sobre el lema que tiene la competición española y volviendo a utilizar la etiqueta que hace referencia al presidente del Real Madrid.

Antes de que terminara el primer tiempo, el alemán, Antonio Rudiger, también se vio envuelto en una acción polémica, pues, al minuto 37, lo vimos manotear el aire muy cerca del jugador rojiblanco, Savio. Las redes lo destacan, pues aducen que es un intento de agresión por parte del madridista.

Finalmente, la polémica alcanzó su punto más alto, cuando el canterano blanco, Nacho Fernández, le entró fuerte a su rival, Portu, causando que este saliera en camilla.

Nacho what a horrible tackle man deserved red, speedy recovery to the girona player. pic.twitter.com/3WMS5cKF7B

Por lo mismo, el árbitro central, Juan Luis Pulido Santana, fue a revisar la jugada al VAR, ocasionando que le mostrara la tarjeta roja tras ver las imágenes. Esta acción terminó de caldear los ánimos entre los protagonistas, pues el mismo Nacho fue a decirle algo todavía a Portu, ya en el suelo, desatando la ira de Christian Stuani, quien intentó encarar al 6 madridista.

🚨| A fight erupted in the match between Real Madrid and Girona after Nacho tackle pic.twitter.com/9koE4hELl5

— Red Card Alert (@collinabanter) September 30, 2023