VIDEO | Les remontó Alemania, pero Christian Pulisic hizo este golazo con Estados Unidos, en el debut de Nagelsmann

Dos dianas casi seguidas de Niclas Füllkrug (58) y Jamal Musiala (61) culminaron la remontada de la escuadra europea, que el martes disputará otro amistoso ante México en su preparación de la Eurocopa que hospedará en 2024.

Nagelsmann, de 36 años y prodigio de los banquillos alemanes, cuenta con ocho meses antes de la Eurocopa para recomponer el rumbo de la deprimida ‘Mannschaft’, que viene de encajar en Catar-2022, una segunda eliminación seguida en la primera fase de un Mundial.

El extécnico del Bayern Múnich, nombrado el 22 de septiembre para sustituir al destituido Hansi Flick, dispuso en el estadio Rentschler Field de un once inicial con el veterano central Mats Hummels, ausente de la selección desde la Eurocopa de 2021, y un centro del campo plagado de talento pese a la baja de Joshua Kimmich.

La calidad de Gündogan, Florian Wirtz y Jamal Musiala, aunada al trabajo en la presión alta de los atacantes Leroy Sané y Niclas Füllkrug, dieron el control inicial del juego a la escuadra germana, que a su vez sufría en la retaguardia cuando no tenía la pelota.

Gregg Berhalter, de vuelta en junio al puesto de seleccionador estadounidense, alineó tres puntas (Weah, Pulisic y Balogun) y un mediocampo ofensivo con la vuelta del joven Gio Reyna, con quien trata de recomponer la relación tras el feroz enfrentamiento público sostenido tras el Mundial de Catar.

Alemania, que dio el primer aviso a los 11 minutos con un disparo al poste de Pascal Gross, cargó el juego por el costado derecho, donde el joven lateral Jose Scally sufría ante las internadas de Sané.

Del otro lado, Pulisic pidió un penalti por su caída ante el arquero Marc-André ter Stegen pero el árbitro mexicano Fernando Guerrero no se lo concedió.

Poco después, el punta del AC Milan tomó la pelota en la banda izquierda y, con una potente aceleración, avanzó en diagonal hasta el balcón del área y soltó un fuerte disparo que se convirtió en el 1-0.

Alemania siguió insistiendo por la banda derecha y Sané encontró la ruta hasta el arquero Matt Turner, que despejó la pelota a los pies de Gündogan para que colocara el empate 1-1.

En la segunda mitad Alemania hizo ajustes en defensa que taponaron los caminos a Pulisic y Balogun y en ataque dio dos zarpazos casi consecutivos para alejarse en el marcador.

Füllkrug colocó el 2-1 gracias a una asistencia de Gosens que, con Sergiño Dest rompiendo el fuera de juego en la otra banda, lo dejó en un mano a mano con Turner.

Tres minutos después fue Füllkrug quien, tras una jugada con varios rebotes, habilitó a Musiala para que anotara el 3-1 a puerta vacía.

Berhalter acudió al banquillo para relevar a toda su ofensiva, pero acabó encajando su primera derrota en los tres partidos disputados desde que recuperó el cargo.

Estados Unidos, que jugará otro amistoso el martes ante Ghana, depende de estos ensayos ante rivales competitivos para preparar el Mundial de 2026, que organizará junto a México y Canadá.

“Por supuesto que duele, empezamos bien, los lastimamos en varios momentos, pero tuvimos esos errores puntuales en defensa. Pudimos hacerlo mejor. Ellos tienen mérito también, tienen grandes jugadores. Estos son juegos que tenemos que empezar a encontrar cómo ganar”, refirió el mediocampista del Milán italiano al finalizar en encuentro.

“Fue un lindo gol. No sé si estaba en fuera de lugar como las anteriores. Creo que hubo varias decisiones que no estuvieron acertadas (los árbitros). Siempre es bueno marcar, pero al final del día solo eso no sirve de mucho”, remarcó el llamado capitán América, al tiempo que reconoció las cosas que hicieron bien como equipo antes de medirse a Ghana el próximo martes.

