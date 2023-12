VIDEO | Luis Miguel emula a Cristiano Ronaldo en el épico cierre de su concierto en la Ciudad de México

El público respondió con ovaciones y vítores, incluso algunos fans añadieron el característico “Siuuu” del estadio, brindando un toque más auténtico.

En 1999, durante una gira en Sudamérica, Luis Miguel confesó su gusto por el fútbol, destacando su preferencia por jugar como delantero para anotar goles.

“Sí, me gusta el futbol, pero me gusta más el tenis. Si juego fútbol, pero juego para sudar y para entretenerme. Siempre he jugado de delantero, querido, para meter los goles”, comentó por aquel año para un programa de televisión chileno, de nombre Viva El Lunes.

Aunque su equipo favorito es un misterio, su serie en Netflix sugiere una inclinación hacia River Plate, evidenciada por un cuadro de ‘Beto’ Alonso con la Copa Libertadores de 1987.

Además, en su juventud, Luis Miguel posó con Diego Maradona en Boca Juniors, y la anécdota más memorable fue su visita encubierta a la Bombonera en 1992, revelada por su ex representante, Matías McCluskey.

Aquí el video del festejo: