VIDEO | Malí celebra al estilo de Cristiano Ronaldo el tercer puesto del Mundial Sub 17 luego de vencer a Argentina

Malí demostró su destreza al asegurar el segundo lugar en la fase de grupos, con dos victorias y una única derrota. En los octavos de final, deslumbraron al vencer contundentemente a México con un marcador de 5-0, seguido por una sorprendente eliminación de Marruecos en cuartos.

A pesar de caer ante Francia en las semifinales, los malienses recuperaron su magia en el enfrentamiento contra Argentina. En un impresionante despliegue de habilidad, sellaron su tercer puesto al anotar tres goles contra un equipo que se consideraba favorito.

Three goal of MALI vs Argentina pic.twitter.com/dSlDIyCjAP

• Today Germany players celebrated their goal in the World Cup final with the Suuui.

• Yesterday the Mali players hit the Suuui after winning against Argentina in the Match for 3rd Place.

Ronaldo truly inspired the whole new generation🤩 pic.twitter.com/grFeOBNohD

