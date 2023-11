VIDEO | Manchester City y Liverpool empatan en partido clave por el título

Luego de 23 victorias consecutivas entre todas las competiciones del City en su cancha, la racha llegó a su fin, contra un equipo que no gana en el estadio Citizen desde noviembre de 2015.

Con 29 puntos, el City conserva el liderato provisional, perseguido en la tabla por los Reds, segundos con 28 unidades. Arsenal, 3º con 27, podría acabar el sábado como líder si suma tres puntos en su visita al Brentford (17h30 GMT).

Las primeras ocasiones fueron para el Manchester City, ante un Liverpool demasiado pasivo y errático en la defensa.

El guardameta brasileño Alisson Becker tuvo que intervenir una primera vez para anular un intento de Phil Foden (11), luego de que el propio portero hubiera perdido la posesión que generó la oportunidad.

Alisson volvería a ser protagonista a su pesar minutos más tarde: resbaló mientras intentaba relanzar el juego en largo, y Nathan Aké recuperó el balón.

El neerlandés se zafó con facilidad de dos jugadores del Liverpool para entregar al balón a Haaland, que abrió el marcador con un disparo raso cruzado.

Esta es la 50ª diana del noruego en Premier League en tan sólo 48 partidos disputados en el campeonato inglés. Destroza así el récord de Andy Cole, que necesitó 65 partidos para alcanzar esa cifra de goles.

En la portería citizen todo el peligro pasaba por el uruguayo Darwin Núñez, ante un Mohamed Salah que no brilló como está acostumbrado a hacer contra el Manchester City.

El brasileño Ederson tuvo que despejar un buen remate de cabeza de Núñez que habría servido a los Reds para abrir el marcador (16).

Pero tras el paso por los vestuarios, el partido parecía más propenso a un segundo gol de los locales que al empate visitante, con el Liverpool sufriendo para contener los rápidos contraataques de Jeremy Doku.

Jürgen Klopp movió el banquillo y dio entrada especialmente a los neerlandeses Cody Gapko y Ryan Gravenberch y al colombiano Luis Díaz.

El padre del atacante de Barranquilla estaba en las gradas del Etihad Stadium, después de que el Liverpool trajera a la familia a Inglaterra para pasar las fiestas de fin de año tras su traumático secuestro en Colombia.

Y por las botas del guajiro pasó la acción del empate: Díaz pasó el balón a Salah, que dejó el balón a Alexander Arnold, quien no dudó en disparar desde la frontal y sumar el empate.

El City intentó hasta el final un segundo gol, pero finalmente no lograron ganar en su cancha, por primera vez desde el 31 de diciembre de 2022.

