Video muestra cómo preparan el funeral de Pelé en el estadio de Santos mientras su familia comparte más momentos en el hospital

El exgolero se hizo presente, pese a que se había excusado el día anterior por no estar junto a su padre: “Me gustaría estar presente, pero estoy comprometido en mi misión aquí. No soy médico, no podría ayudar mucho realmente”, dijo en una entrevista publicada el viernes por el diario Estadao.

Por la noche, Kely compartió una foto abrazando al exatacante de la Seleçao en la cama del hospital donde está internado desde el 29 de noviembre, y escribió: “Seguimos aquí, en la lucha y en la fe. Una noche más juntos”.

En la puerta de ese centro, el Hospital Albert Einstein, que no dio novedades sobre la salud de Pelé, el clima era tranquilo y había apenas algunos periodistas, constató la AFP.

En medio de esta incertidumbre, en redes sociales han circulado imágenes e información que asegura que ya preparan el funeral de Pelé en el estadio del Santos.

Se empiezan a filtrar imagenes del Estadio Urbano Caldeira (del Santos) Al parecer preparan un funeral La salud de Pelé sigue muy delicada Hay un ambiente tenso en Brasil y se preparan para una lamentable noticia 📹 Yago Lopes pic.twitter.com/bMoHEGkQ1i — Mente Futbolera (@somoslamente) December 24, 2022

También se filtró un video con imágenes del posible homenaje que se le haría a la leyenda del futbol brasileño y mundial.