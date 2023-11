VIDEO | Nathaniel Mendez-Laing: Un golpe en la rodilla amenza su buen momento con el Derby County en Inglaterra

Nat, como cariñosamente le llaman los aficionados, se vio forzado a abandonar el campo al minuto 52, siendo sustituido por Kane Wilson debido a un golpe en la rodilla que sufrió en un lance del cotejo. Esto lo confirmó el propio equipo Ram en su cuenta de X, cuando informó del cambio, añadiendo que dejó el terreno de juego “cojeando”.

51' #DCFC 🐏 2-0 #BarnsleyFC 🔴

Nat hobbles off after going down off the ball.

Kane replaces him. pic.twitter.com/5Rr1uh28MW

— Derby County (@dcfcofficial) November 11, 2023