VIDEO | No falla con el gol: Lionel Messi y el Inter Miami despiden al Charlotte y jugarán las semifinales de la Leagues Cup

Cruz Azul, Atlanta United, Orlando City, FC Dallas y Charlotte FC, han sido los equipos que han sufrido al argentino desde que arribó a Estados Unidos.

El partido comenzó con dominio del Inter, al minuto 12 Josef Martínez convirtió un penal y colocó el 1-0 en el marcador en el DRV PNK Stadium.

Josef converts his PK to give us the early lead over Charlotte FC 🔥👊#MIAvCLT | 1-0 pic.twitter.com/qKrgXNwX4o — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 12, 2023

Yedlin to Taylor for his fourth of the tournament to double our lead 🤩🤩#MIAvCLT | 2-0 pic.twitter.com/Q4AOWxnaES — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 12, 2023

En el minuto 32 Robert Taylor aumentó la ventaja y ya en la segunda mitad, al 78, Adilson Malanda anotó en propia puerta para el 3-0.

Finalmente, cuando el partido parecía acabar, Lionel Messi encontró su anotación, la octava en cinco partidos.

El Inter Miami clasificó así a las semifinales de la Leagues Cup y queda a dos partidos de ganar su primer título con el rosarino como líder absoluto.