VIDEO | Raphael Dwamena: El momento en el que falleció durante un partido de la liga de Albania

La Federación Albanesa de Fútbol (AFL) ha expresado en un comunicado “su más sentido pésame” a la familia del jugador y al Egnatia “por esta gran pérdida que ha conmocionado a toda la comunidad del fútbol albanés”.

Así mismo, el organismo ha anunciado que todos los partidos programados para este fin de semana en todos los campeonatos que organiza han sido aplazados a una fecha por concretar en señal de duelo por el fallecimiento del internacional ghanés en ocho ocasiones.

En enero de 2020, tras varios percances similares, fue operado en Zaragoza y se le instaló un dispositivo en el corazón y no pudo jugar durante casi tres años. Los médicos le recomendaron no volver a jugar, pero él insistió en hacerlo.

La Federación Ghanesa expresó también su consternación por su muerte y aseguró que Dwamena “representó” a la selección con todo su “corazón” y que le extrañarán en el futuro.

Our thoughts are with the family of Raphael Dwamena at this difficult time.

Raphael represented Ghana wholeheartedly and paid his dues to the country until his unfortunate passing.

We will forever miss him for his dedication to the National Coarse.

Rest In Peace Raphael!🙏🏾🕊️ pic.twitter.com/aI4J1n6RF2

