VIDEO | Suspenden el Montpellier-Clermont de la Ligue 1 de manera definitiva por incidente con un petardo

El reloj marcaba el minuto 92 cuando el petardo hizo su impactante entrada en el terreno de juego, interrumpiendo un partido que había sido un torbellino de emoción. Al respecto, el árbitro Florent Batta, en un acto de prudencia, instruyó a los jugadores a dirigirse a los vestuarios, deteniendo las acciones en ese momento crítico.

Tras un período de incertidumbre que duró cuarenta minutos, el árbitro decidió tomar una medida drástica y definitiva al suspender el enfrentamiento en su totalidad.

La noticia de la suspensión del partido fue anunciada por el responsable de seguridad del Montpellier después de que el árbitro consultara con el médico del Clermont sobre la condición del portero Diaw, quien se encontraba “notablemente traumatizado” por el incidente y después de ser retirado en camilla, fue trasladado a un hospital para recibir los cuidados del caso.

Montpellier fans hit Clermont goalkeeper Mory Diaw with a projectile. Neto Borges sent off for giving the finger to them.

Match suspended with Montpellier leading 4-2 with seconds left. pic.twitter.com/nFCBri7t6m

— Robin Bairner (@RBairner) October 8, 2023