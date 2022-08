VIDEO | Thomas Müller le envía un mensaje a Lewandowski: “Te veo pronto en Múnich” (Bayern – Barcelona)

Ese duelo entre el equipo alemán y el español ha sido el más comentado en redes sociales, por el historial de duelos épicos que han protagonizado y también por el reencuentro de Lewandowski con el equipo que dejó en la última temporada.

Entre los memes y las diferentes opiniones de expertos, destacó el mensaje que el delantero histórico Thomas Müller le envió a Lewy.

Müller, estrella del Bayern Múnich, publicó un video en el que muestra su felicidad por lo que dejó el sorteo y también aprovechó para enviar un mensaje: “¡Qué sorteo más bonito para todos los aficionados del futbol! Señor Lewan’GOAL’ski, nos vemos pronto en Múnich. ¡Vamos por la temporada de la Champions League! ¡Vamos Bayern!“.

"Mr Lewangoalski, see you soon in Munich."

Thomas Muller is a big fan of the UCL draw 😂

(via esmuellert/IG) pic.twitter.com/xrqcVc4BYY

— ESPN FC (@ESPNFC) August 25, 2022