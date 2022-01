VIDEO | Un furioso James Rodríguez se encara con los aficionados que silbaron a Colombia tras caer con Perú

Al respecto, Juan Guillermo Cuadrado, volante del Juventus de Italia, expresó que su molestia por la reacción de los aficionados que colmaron las tribunas del estadio Metropolitano de Barranquilla y salieron molestos con un equipo que lleva seis partidos seguidos sin anotar y sin ganar (cuatro empates y dos derrotas).

“Estoy un poco incómodo por la reacción de la tribuna. Tanto ellos como nosotros queremos ir al Mundial y yo creo que debemos estar todos en la misma sintonía y fe. No es posible que nos tiren latas y cosas al final del partido”, señaló.

🇨🇴 James Rodriguez against Peru:

🔘 87 Touches

🔘 46 Passes

🔘 87% Pass Accuracy

🔘 8 Chances Created

🔘 12 Crosses

🔘 4/5 Long Balls

🔘 100% Dribbles

🔘 100% Aerial Duels

🔘 1 Foul Suffered

He still got it. 🪄 pic.twitter.com/iXYzYVpVww

— Mozo Football (@MozoFootball) January 28, 2022