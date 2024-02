VIDEO | “Vinicius es el mejor del mundo cuando está de humor”, el mensaje de Jude Bellingham tras conocerse su baja

El Real Madrid, como es habitual, no precisó el tiempo de indisponibilidad del futbolista, pero la prensa española cifra en al menos tres semanas el periodo de recupración para este tipo de lesión.

De confirmarse, Bellingham no solo se perdería el duelo frente al Leipzig, sino también los partidos ligueros frente al Rayo Vallecano y el Sevilla FC.

En su primera temporada en el Real Madrid, el internacional inglés se ha convertido en una pieza clave para el técnico Carlo Ancelotti y es el máximo goleador del equipo con 16 goles en LaLiga y otros cuatro en Champions.

Así dejó Pablo Torre el tobillo a Bellingham y no vio la tarjeta roja. Pero de esto nadie hablará, la entrada no la ha hecho Nacho Fernández. pic.twitter.com/EvMUUOdzy9

Autor de un doblete en la goleada al Girona del sábado, Bellingham abandonó la cancha en la segunda parte, sustituido por Brahim Díaz, y se le vio colocándose hielo en el tobillo izquierdo en el banquillo.

Se trata de una nueva baja por lesión en el Real Madrid, que en el decisivo partido contra el Girona (jugaban el primero contra el segundo clasificado) no pudo contar con su portero Thibaut Courtois ni con ninguno de los cuatro centrales de la plantilla (Éder Militao, David Alaba, Antonio Rüdiger y Nacho Fernández).

Luego de conocerse su baja, de 2 a 3 semanas, por la lesión ante el Girona, el inglés, Jude Bellingham, colgó un mensaje en sus redes sociales en el que dedicó palabras para su rendimiento en el Real Madrid, junto a sus colegas, Rodrygo y Vinicius.

En el video, Bellingham, deja una serie de recados destacables, entre los que destaca el buen ambiente que genera su entrenador, Carlo Ancelotti. Así como también un breve análisis de la goleada 4-0 al Girona el sábado anterior.

“Los muchachos estuvieron brillantes. Fue un partido duro, que hicimos ver más fácil de lo que era. Ya sabes, en papel era muy duro, debido a las lesiones y los colegas dieron un paso al frente bastante grande. El desempeño que tuvimos fue masivo, fue uno de esos encuentros que disfrutamos jugar”, comentó en primera instancia.

“Conseguir goles y ayudar al equipo es siempre una bonita sensación jugando en casa. Me siento muy querido, mostramos nuestro mejor nivel cuando jugamos juntos, y lo disfrutamos. Muchas sonrisas, y así nos damos ánimos entre todos. Además, el entrenador nos da la libertad para poder hacerlo”, dijo sobre los dos goles que anotó en combinación con su compañero brasileño, Vinicius.

En la misma línea, remarcó que cree que “cuando Vini, Rodry y yo logramos tener esa conexión, que los equipos buscan neutralizar, hacemos un juego hermoso, con la libertad que tenemos. Soy afortunado de poder jugar con futbolistas de esa talla, la calidad que tenemos se nota cuando hacemos clic y es un placer jugar”.

“Para mí, cuando él (Vini) está de humor es el mejor del mundo. Tiene demasiada calidad, lleva demasiado peligro, y es un placer verlo jugar. Y jugar con él. No solo en la cancha, también como persona. Y se ve la diferencia cuando está con ganas, ganamos, así de simple”, remató acerca de la aún joven promesa de Brasil.

Por otra parte, en su cuenta de “X”, el mismo Bellingham se refirió a su baja por lesión, donde escribió que volverá “en poco tiempo, sus mensajes me han mantenido positivo. ¡Gracias Madridistas!”.

Back in no time, your messages have kept me positive. Gracias Madridistas!🤍

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) February 11, 2024