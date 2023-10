VIDEO | Vinicius Jr. despliega su carácter desafiante al finalizar El Clásico y recibe racismo y un banano de parte de la afición del Barcelona

El joven brasileño, conocido por su estilo desafiante en el terreno de juego, no tuvo su mejor actuación futbolística en este enfrentamiento. Ronald Araújo lo tuvo bajo su férreo marcaje, manteniéndolo apagado y gris durante gran parte del partido. A pesar de ello, Vinicius Jr. se ganó los pitos y abucheos de la afición culé al abandonar el campo tras su sustitución.

Sin embargo, la pregunta que todos los culés se hacen en las redes sociales es la siguiente: ¿Desafió de nuevo Vinicius a la afición azulgrana? El brasileño, en un acto inusual, se retiró caminando, aplaudiendo y haciendo gestos de victoria al ser reemplazado en el minuto 95. Estos gestos parecían dirigidos hacia el sector donde se encontraban los seguidores del Real Madrid, una acción poco común cuando se juega en el terreno del acérrimo rival.

Recordemos que durante la semana, el ex de Flamengo, fue centro de las críticas por parte del portavoz del Barcelona, Mikel Camps, quien avivó el fuego contra el futbolista merengue, luego del duelo de Liga de Campeones ante el Braga, con un tuit en el que mencionaba que: “No es racismo, se merece una colleja por payaso y vacilón, qué representan estas bicicletas innecesarias y sin sentido en el centro del campo”.

🔊Rodrygo responde al tuit (que luego ha borrado) un directivo del Barça "Es lamentable" pic.twitter.com/f21OswvnoK — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) October 24, 2023

Estos gestos me recuerdan a los que hizo en Mestalla. Mismo jugador provocando a la grada visitante sin necesidad alguna. Luego Mestalla y España son racistas y Vinicius es un ejemplo para el mundo del fútbol. MENTIRA. ES UN PROVOCADOR Y UN SINVERGÜENZA

pic.twitter.com/TqwBQE2jov — INFO MESTALLA (@INFO_MESTALLA) October 28, 2023

Al respecto, Ancelotti, experimentado entrenador del Real Madrid, reconoció la situación y optó por intervenir para evitar posibles polémicas. El técnico italiano se acercó al ‘7’ del Madrid y lo sacó del campo, emulando el cariño de un padre que retira a su hijo del parque después de una travesura.

Cuánto daño hace al fútbol Vinicius con estas actitudes. Es una tras otra. pic.twitter.com/LTEZP1lvMm — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) October 28, 2023

Sobre todo, porque esta pequeña travesura, desató la ira del recinto blaugrana que contó con la presencia de los Rolling Stones. Y fue en esta insatisfacción con el brasileño, que los aficionados profirieron insultos y hasta lanzaron bananos al campo en un claro gesto racista para el jugador madridista.

🤬 Esto es lamentable y tiene que parar YA Insultos racistas contra Vinicius y hasta algo que parece un plátano volando en un sector de la grada de Montjuïc pic.twitter.com/ZJQUY7F8Hx — MARCA (@marca) October 28, 2023

En la rueda de prensa posterior al partido, Ancelotti explicó su decisión argumentando que la entrada de Lucas Vázquez, quien estaba “fresco”, justificaba el cambio. Además, agregó que su intención al sacarlo del campo fue “ayudarlo a salir”.

Vinicius haciendo rabiar a las 50.000 personas que han ido a Montjuic, es placentero. Sigan mamando de Vini Jr.

pic.twitter.com/p0l8YsCOrf — 𝐒𝐚𝐦𝐮 (@SamuuRM) October 28, 2023

Por su lado, el manejador del Barcelona, Xavi Hernández, se mantuvo ecuánime respecto al incidente y señaló que no tenía autoridad para dar consejos a Vinicius, ya que no es su entrenador. Aclaró que el pequeño roce que tuvieron durante el partido no generaría “mal rollo”, y destacó que su interacción con el jugador del Real Madrid fue respetuosa.

Para mi lo mejor del partido ha sido Xavi aplaudiéndole la cara a Vinicius 😂😂

pic.twitter.com/XAf3mJdrLE — HijoDeLaporta (@JuLiArauJismo) October 28, 2023

Este último Clásico dejó no solo emociones en el terreno de juego, sino también polémicas y momentos que alimentan la rivalidad entre ambos equipos. Vinicius Jr. y su peculiar despedida a la afición azulgrana serán tema de conversación durante mucho tiempo. Al finalizar el encuentro, joven brasileño, manifestó en Real Madrid TV que tienen “libre hasta el miércoles para disfrutar de este clásico”.