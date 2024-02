VIDEO | Vinicius y Bellingham reciben al Girona con los brazos abiertos y dos goles en el Bernabéu

Después, Vini, lució sus mejores regates y dejó algunos destellos en la retina de los internautas, quienes las tuitearon desde las trincheras de X.

Pero el partido se empezó a decantar para los blancos a 10 del descanso, cuando el inglés, en combinación con Vini, sacó a pasear al meta argentino y tras desparramarlo dentro del área, definió con el arco vacío el 2-0 transitorio.

De esta manera, el cuadro de Ancelotti se perfila para quedarse con los dos duelos ante los catalanes esta temporada. Recordemos que durante la primera vuelta, en septiembre del año pasado, fueron los blancos los vencedores por 0-3.

This is the best angle of that Vini goal wow 😍 pic.twitter.com/7wJDXlEQtt

