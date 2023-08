VIDEOS | El doblete de Messi y un polémico penal en el triunfo del Inter Miami sobre Orlando City

El rosarino lideró nuevamente un triunfo de su nuevo equipo en suelo estadounidense, esta vez fue el encargado de abrir el marcador al minuto 7 con un golazo que fue asistido por el que parece ser su nuevo socio en ataque, el finlandés Robert Taylor.

Sobre el 17’ Araújo se encargó de ponerle paridad al Clásico del Sol, y todo tendría que definirse en el segundo tiempo.

MESSI X ROBERT TAYLOR BANGERS ONLY 🤯🤯

Taylor puts Messi in with the chip to give us the early lead over Orlando City.#MIAvORL | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/kvb8Lmcccj

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2023