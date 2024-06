El pasado viernes 14 de junio dio inicio la Eurocopa 2024 con el partido de los anfitriones, Alemania contra Escocia, los teutones no tuvieron piedad y ganaron 5-1, siendo el partido inaugural con más goles en la historia, síntomas de lo que venía durante el fin de semana.

Hubieron un total de 34 goles en la primera jornada del certamen europeo, ningún encuentro terminó sin goles, acontecieron pocos empates y hubieron 11 goles realizados desde fuera del área. A continuación los cinco mejores goles de esta primera fecha:

A pesar de dar un gran partido en la remontada italiana sobre Albania, el jugador del Inter de Milán metió el gol de triunfo en una volea en la media luna, sin dejar caer el balón luego de un despeje del defensor albanés.

El delantero checo marcó un golazo abriendo el marcador a favor de Chequia, que estaba dando un batacazo, terminó siendo momentáneo porque los lusos lo dieron vuelta, Provod recibe el pase Vladimir Coufal y este al ver el espacio mandó el balón al fondo de la red que defendía Diogo Costa.

La goleada de los rumanos fue de lo más inesperado de esta primera fecha, pero el primer gol llega después de un error en salida del portero suplente del Real Madrid, Andriy Lunin, en una acción rápida el balón recae en Stanciu que no duda y clava el esférico al ángulo para adelantar una tarde soñada para los de Iordanescu.

El jugador de 19 años, no defraudó como joven promesa y en el primer partido marcó un golazo lejos del área, después de una conducción teniendo espacio definió convirtiéndose en el debutante más joven en ver puerta, superando el récord anterior de Cristiano Ronaldo.

El que juega en el Fenerbahçe, campeón de la liga turca, anotó una verdadera obra de arte para meter el primer gol de la victoria de los suyos frente a los debutantes europeos, que posteriormente marcarían; el balón viene de un rechace de cabeza de a defensa georgiana y Müldür no duda rematando de primera intención de volea.

La Uefa abrió una votación con cuatro de estos goles para elegir uno como el gol de la jornada.

