VIDEOS | Presentación de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr: “Tengo un contrato único porque soy un jugador único”

“Estoy muy orgulloso de estar aquí. Muy orgulloso de haber tomado esta gran decisión en mi carrera. Mi familia siempre me ha apoyado, sobre todo mis hijos”, señaló el jugador luso.

“Muchos clubes de Australia, Estados Unidos, Portugal intentaron ficharme. Mi trabajo en Europa está hecho, estoy orgulloso de un nuevo reto. Es un desafío, no solo futbolístico, fichar por el Nassr”, explicó CR7.

Una de las frases destacadas del portugués durante la conferencia de prensa, fue: “Soy un jugador único. He batido todos los récords en Europa y ahora quiero hacerlo aquí. Es un contrato único porque soy un jugador único”.

El astro del futbol mundial estuvo acompañado de su pareja Georgina Rodríguez y de sus hijos.

Ball’s signed by the greatest ⚽️🔥

What a lucky one 😂💛 pic.twitter.com/uqVDxXdRPU — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

🎥 || @Cristiano talks about how difficult the Saudi League 🇸🇦 pic.twitter.com/aeAuG7Zeu9 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

🎥 || @Cristiano talks about @AlNassrFC and his new challenges in Saudi Arabia 🇸🇦 pic.twitter.com/QrGzdB4dg2 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023