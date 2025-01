Vinícius ratifica que quiere seguir acusando por gritos racistas a dos aficionados del Barsa

Los seguidores azulgranas son acusados de proferir insultos racistas a la estrella del equipo merengue en el clásico de octubre de 2023.

En su declaración, Vinicius ha afirmado que quiere seguir adelante con el procedimiento, un aspecto indispensable en este tipo de causas judiciales, según las fuentes.

En este procedimiento ya habían comparecido ante la magistrada Carmen García los dos seguidores del Barsa que los Mossos d’Esquadra identificaron como autores de los cánticos racistas, en su caso como investigados.

La juez ofreció a Vinicius personarse como perjudicado en la causa, que se abrió a raíz del atestado que confeccionaron los Mossos d’Esquadra por los cánticos e insultos racistas proferidos contra el futbolista en un Barsa-Madrid que se celebró en el estadio de Montjuïc en octubre de 2023.

Las grabaciones de las cámaras del estadio y la declaración de un testigo permitieron identificar como autores de los cánticos a tres seguidores del Barsa, uno de ellos menor de edad que deberá ser investigado en la jurisdicción correspondiente.

La magistrada abrió diligencias y citó a declarar como imputados a los dos culés, que negaron que profirieran los cánticos racistas que les atribuye el atestado de los Mossos, en base al análisis de las imágenes de la grada durante el partido.

En la causa está personada la Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y el Real Madrid, acusaciones a las que se suma la ejercida por Vinicius.

"I will keep fighting for all those that do not have an opportunity to fight."



Vinícius Júnior has spoken publicly for the first time about the racist abuse he suffered during a recent fixture against Valencia. pic.twitter.com/8QjV0HYGb7