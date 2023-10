Vinicius responde con un comunicado al nuevo episodio racista ante el Sevilla: “Espero que las autoridades cumplan…”

Del mismo modo, el ex de Flamengo habló de un vídeo que circuló en las redes sociales, en el que se observa a un niño replicando la conducta del anteriormente mencionado. En la misiva, el futbolista también ironizó sobre la falta de educación del muchacho y recordó su inversión en educación en Brasil para formar ciudadanos con actitudes diferentes a estas.

Vinicius Junior destacó la importancia de que las autoridades españolas actúen en esta situación y reformen la legislación correspondiente. Abogó por sanciones penales para aquellos que perpetúen actos racistas, considerando que este es un paso fundamental en la preparación para el Mundial de 2030.

El futbolista manifestó su disposición a contribuir en esta lucha contra el racismo y concluyó lamentando que este episodio constituye el número 19 en su carrera, resaltando la urgencia de abordar esta problemática.

Por otro lado, en el mismo partido, Vinicius Junior también fue protagonista del hecho que originó una trifulca dentro del terreno de juego y caldeó los ánimos de los seguidores hispalenses. Este suceso generó preocupación en su entrenador, Carlo Ancelotti, de cara al primer clásico de la temporada.

Cuando faltaban apenas cinco minutos para el final del partido, Vinicius intentó arrebatar el balón al portero Nyland, lo que derivó en un enfrentamiento en el que varios jugadores se vieron involucrados, destacando la confrontación entre Vinicius y Ocampos. La tensión aumentó considerablemente, y Vinicius recibió una tarjeta amarilla.

La rápida reacción de Carlo Ancelotti fue crucial, ya que tenía en mente el próximo enfrentamiento del Real Madrid contra el FC Barcelona. En respuesta a esto, el italiano llamó a Brahim para que ingresara al campo de juego, permitiendo que Vinicius evitara una tarjeta roja que habría comprometido su participación en el clásico del 28 de octubre.

Recordemos que la temporada anterior, durante un encuentro en el estadio Mestalla contra el Valencia, un grupo de aficionados correó “mono, mono, mono” lo que colmó la paciencia del seleccionado brasileño y provocó que llevara el asunto a las redes sociales desencadenando una serie de eventos como la reacción del presidente de su país, Lula da Silva quien recriminó estos comportamientos en la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón en mayo del 2022.

“Quiero comenzar la entrevista con un gesto de solidaridad con el joven jugador negro brasileño que milita en el Real Madrid, que ayer en el estadio de Valencia fue atacado fuertemente siendo llamado mono”, remarcó en esa ocasión el líder de aquel país.

Además, de que Gianni Infantino, máximo dirigente de FIFA, creó un protocolo específico para detener los partidos si se llegara a escuchar insultos de esta índole en cualquier competencia oficial, como medida para intentar erradicar a estos impresentables del mundo del futbol.

