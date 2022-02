Wayne Rooney admite haber bebido en solitario por el estrés

“Gestionar eso, gestionar todo lo que había en la prensa, gestionar mi relación con el entrenador (Alex Ferguson) de ese momento, gestionar mi familia, era muy difícil”, añadió.

“En mis primeros años en el Manchester United, probablamente hasta que tuve a mi primer hijo, Kai (en 2009), me aislaba totalmente. No salía nunca”, recuerda.

“Había veces en las que tenía varios días de descanso y me encerraba simplemente para beber y olvidar todo eso. Encerrarme solo me hacía olvidar algunos problemas que tenía. Bebía en exceso”, añadió.

𝐑𝐨𝐨𝐧𝐞𝐲

𝙎𝙩𝙖𝙧𝙧𝙞𝙣𝙜: Wayne Rooney, David Beckham, Thierry Henry, Gary Neville, Rio Ferdinand and many more 🎬

Available on Prime Video from 11 February… pic.twitter.com/tNLnGnfSgm

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) February 5, 2022